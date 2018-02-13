МНС выносит на общественное обсуждение постановление о функционировании программных кассовых систем

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение постановление "О функционировании программных кассовых систем", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

Проект постановления разработан для обеспечения внедрения новых технологий для осуществления расчетов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, развития механизмов учета, накопления и сохранения данных об оплате товаров (работ, услуг) в системе контроля кассового оборудования и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования.

В проекте постановления определяются требования к оператору программной кассовой системы, требования к программной кассовой системе, требования к программной кассе.

"Замечания и предложения по проекту постановления просим направлять в Министерство по налогам и сборам до 16 февраля 2018 года (включительно) на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение требований к функционированию программных кассовых систем", - отметили в ведомстве.

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте МНС в разделе "Обсуждение законопроектов".-0-