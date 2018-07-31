Мобильные пункты для заготовки крови планируется открыть во всех областях Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные пункты для заготовки крови в ближайшие 2-3 года планируется открыть на базе всех областных станций переливания крови, сообщил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко на встрече в Минске, посвященной общественному обсуждению проекта закона "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов", передает корреспондент БЕЛТА.

Пунктов заготовки крови в Беларуси достаточно много. "Наша цель - чтобы в ближайшие 2-3 года на базе всех областных станций переливания крови появились еще и передвижные мобильные пункты для заготовки крови. Благодаря передвижным комплексам специалисты службы крови смогут выезжать прямо на предприятия. Тем самым мы следуем мировой тенденции", - сказал Федор Карпенко.

С информатизацией здравоохранения планируется полностью уйти от необходимости предоставлять донорам дополнительные справки с амбулаторно-поликлинических учреждений.

Законопроект предполагает переход к 100-процентному добровольному безвозмездному донорству крови. Что касается компонентов крови, донации могут быть как платными, так и безвозмездными. При этом планируется значительно расширить социальные гарантии для безвозмездных доноров. Им предлагается предоставлять дополнительную компенсацию для восполнения энергетических затрат в период между донациями. Будет сохраняться 100% среднего заработка с первого дня нетрудоспособности. Как и прежде, в день выполнения донорской функции в рабочее время безвозмездных и платных доноров освободят от работы с сохранением за ними среднего заработка за этот день. Они будут обеспечены питанием в день донации за счет организации, заготавливающей кровь.

Планируется значительно расширить социальный пакет для почетных доноров. К существующим гарантиям (отпуск в любое удобное время, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, надбавка к пенсии в размере 40% минимального размера пенсии по возрасту) планируется ввести дополнительную ежегодную выплату, а также предоставлять 25-процентную скидку на платные медуслуги в государственных организациях здравоохранения. При этом звание почетного донора будет присуждаться только за безвозмездные донации.

Принятие закона позволит службе крови развиваться в соответствие с мировыми стандартами, добавил Федор Карпенко. Страны, следующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, должны перейти на добровольное безвозмездное донорство крови к 2020 году.

На встрече были озвучены результаты анкетирования безвозмездных доноров. Более 80% опрошенных поддержали безвозмездную сдачу крови или ее компонентов один раз в год. В то же время специалисты подчеркивают: безвозмездно - не значит бесплатно, поскольку компенсация донорам все же полагается, в том числе на восстановление энергетических затрат в период между донациями.-0-