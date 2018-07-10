Модернизированный Ан-2 пополнит авиапарк ДОСААФ

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированный Ан-2 - самолет ТВС-2МС - пополнит авиапарк Минского аэроклуба, сообщили БЕЛТА в ДОСААФ.

Во время летных испытаний воздушное судно подтвердило заявленные характеристики. По сравнению с исходным Ан-2 они улучшились на 15-20%. Дальность полета с полной загрузкой выросла в 1,5 раза, высота - с 2 тыс. до 4 тыс.м. ТВС-2МС стал потреблять на 10% меньше топлива.

Как отметил начальник аэроклуба Николай Мочанский, благодаря улучшенным характеристикам самолет ТВС-2МС обеспечит подготовку белорусских спортсменов по таким видам парашютного спорта, как фристайл (воздушный балет в свободном падении), скайсерфинг (воздушная акробатика на доске-лыже), фрифлай (выполнение вертикальных фигур в свободном падении), а также групповой акробатике.

Сегодня вечером самолет, созданный в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С.А. Чаплыгина, прибудет на аэродром Липки.

Модернизированный самолет Ан-2 в Новосибирске получил обозначение ТВС-2МС. Аббревиатура ТВС-2МС расшифровывается как турбовинтовой самолет - 2 члена экипажа модернизиция СибНИА. В названии машины пришлось отказаться от сокращения Ан, так как оно зарегистрировано на украинское предприятие "Антонов".-0-