Модернизированный информационный центр будет представлен на выставке MILEX-2019

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский научно-исследовательский приборостроительный институт (ОАО "МНИПИ") представит модернизированный информационный центр на международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2019" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Модернизацию подвижного информационного центра ИЦ-2006 до уровня ИЦ-2006/1 проводили специалисты ОАО "МНИПИ" совместно с заказчиком - Министерством обороны с 2016 года.

Благодаря модернизации в четыре раза сократилось время развертывания центра. Высокая оперативность достигнута, в том числе благодаря установке спутниковой антенны автоматического позиционирования (на предыдущей модели устанавливалась антенна ручного позиционирования).

В усовершенствованном ИЦ количество автоматизированных мест увеличено с 2 до 3, предусмотрена возможность подключения к кабельным сетям, сетям телефонной и громкоговорящей связи, а также подключение аппаратуры связи КВ- и УКВ- диапазона. ИЦ-2006/1 имеет в составе оборудование для спутникового приема телевидения и связи, спутникового интернета, приема местного эфирного телевидения и FM-радиосигналов. Уже в штатном варианте установлен многофункциональный лазерный принтер формата А3+, и плоттер полноцветной печати.

Все основное оборудование из состава изделия компактно размещено в амортизированной стойке, имеется возможность настройки и контроля состояния через веб-интерфейс, что позволяет работать с оборудованием с любого из трех рабочих мест. В результате существенно расширен функционал модернизированного ИЦ-2006/1 и спектр решаемых им задач.

Комплекс проходит типовые испытания на проверку функционирования.

IХ Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске 15-18 мая 2019 года. Экспозицию предлагается разместить на площадях конькобежного стадиона спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе.-0-