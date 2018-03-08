8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до 1 тепла, во второй половине дня - от минус 1 до 5 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны будет до 7 тепла.-0-
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