10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 11 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачная погода, по западу с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-западной части страны пройдут небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до плюс 1, во второй половине дня - от нуля до 6 градусов тепла, в юго-западных районах страны будет до 12 градусов тепла.-0-
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