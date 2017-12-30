Мокрый снег ожидается в Беларуси 31 декабря

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег ожидается на большей части территории Беларуси 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдет мокрый снег, по западу - с дождем. Местами прогнозируется слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 4 до плюс 1 градуса, во второй половине дня - от нуля до 6 градусов тепла.-0-
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