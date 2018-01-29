29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник и среду, 30 и 31 января, из-за сильного порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Во вторник будет облачно, пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица, по северо-востоку страны слабый гололед. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью по юго-западной части страны, днем во многих районах с порывами до 15-20 м/с, днем по западу до 22 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 по северо-востоку до плюс 5 по юго-западу страны.-0-

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