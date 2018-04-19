Молдавские судебные эксперты заинтересованы в опыте Беларуси при создании генетической лаборатории

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При организации генетической лаборатории в Молдове будет учитываться опыт белорусских судебно-медицинских экспертов, сообщил журналистам директор Центра судебной медицины Молдовы Валерий Савчук, передает корреспондент БЕЛТА.
"В скором времени мы открываем генетическую лабораторию, консультация белорусской стороны нам необходима", - сказал Валерий Савчук.
Генетические исследования являются очень дорогостоящими, но их проведение оправданно, добавил директор Центра судебной медицины. Ранее правоохранительным органам Молдовы приходилось назначать генетические экспертизы для их проведения в Беларуси, Румынии или Украине. Однако это сопряжено с большими финансовыми и денежными затратами. Создание собственной генетической лаборатории позволит повысить уровень экспертной деятельности. Как следствие - возрастет раскрываемость преступлений прошлых лет.
Специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Беларуси и Молдовы плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет. Организована возможность повышения квалификации экспертов, проводятся совместные мероприятия. "Мы всегда находимся в тесной связи. Постоянно консультируемся по разным вопросам, по некоторым видам экспертиз. Были случаи, когда мы направляли наши экспертизы в Беларусь, чтобы подтвердить заключения", - отметил Валерий Савчук.
В преддверии своего профессионального праздника судебные эксперты Беларуси 19-20 апреля проводят в Минске международную научно-практическую конференцию "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития". В мероприятии участвуют представители более 30 экспертных учреждений более чем из 20 государств. На секционных заседаниях эксперты обмениваются опытом организации и проведения исследований в сфере судебно-медицинских, судебно-технических, судебно-криминалистических и иных видов экспертиз. Иностранным коллегам будут продемонстрированы как белорусские разработки технических решений для судебно-экспертной деятельности, так и продукция мировых производителей.-0-
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