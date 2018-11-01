1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова заинтересована в изучении белорусского опыта ведения лесного хозяйства. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Николае Чубук во время посещения Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

По его словам, опыт белорусских лесоводов заслуживает сегодня особого внимания и может быть полезен для Молдовы. "Я впечатлен тем, что увидел в Беларуси. Многого из того, что мы увидели, пока нет в Молдове, но мы разработаем план действий по развитию тех направлений, которыми сегодня занимаются в лесном хозяйстве Беларуси. Прежде всего это касается технологий лесовосстановления и селекции, выращивания декоративных растений для озеленения. По сравнению с Беларусью у нас небольшая площадь лесного фонда, но мы намерены ее увеличить. Поэтому ваш опыт для нас очень ценен", - сказал Николае Чубук.

С деятельностью Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра гостей ознакомил министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа. Руководитель ведомства также рассказал о подходах к ведению лесного хозяйства и лесозаготовительной деятельности, научных разработках и технологиях, применяемых в сфере лесного хозяйства.-0-