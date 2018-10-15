15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Чехии активизирует сотрудничество на региональном уровне, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Официальная делегация БРСМ по приглашению чешской стороны с 11 по 14 октября приняла участие в ежегодном форуме представителей молодежного крыла Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ). Местом его проведения стал город Предни Витонь в Южночешском крае Чехии.

"Это был ознакомительный визит, во время которого БРСМ презентовал деятельность организации, акцент был сделан на международном сотрудничестве. По результатам участия в форуме подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между уполномоченным органом КПЧМ по работе с молодежью - Комиссией по делам молодежи и БРСМ. Этот документ определил варианты и формы дальнейшего взаимодействия, а также тематику будущей совместной проектной деятельности. Кроме того, достигнуты договоренности об ответном визите молодежной делегации Чехии в 2019 году, что должно посодействовать активизации взаимодействия белорусской и чешской молодежи на региональном уровне. Мы уверены, что такое сотрудничество - очередная ступенька в развитии международных контактов между молодежью Беларуси и европейских стран", - сказала Александра Гончарова.

Особое внимание во время форума было уделено работе с молодежью на государственном уровне. "Мы заинтересованы в установлении партнерских отношений с нашими европейскими коллегами, которые также, как и БРСМ, готовы к реализации новых совместных проектов. У нас прошли встречи не только с представителями региональной молодежи Чехии, но и с официальными лицами, среди которых заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип, депутат Европейского парламента от КПЧМ Катерина Конечна, руководитель международного отдела партии Ярослав Роман", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

На полях форума прошли специализированные семинары, дебаты и презентации, также было организовано обучение инновационным формам использования интернета и социальных сетей в работе с молодежью.-0-