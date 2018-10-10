Молодежь Беларуси и России готова стать проводником идей союзной интеграции - Карпенко

10 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России готова стать проводником идей союзной интеграции. Об этом заявил сегодня министр образования Беларуси Игорь Карпенко на открытии форума "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Могилеве в рамках V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, молодежь готова принять эстафету у старшего поколения, внедрять современные инновационные проекты в различных сферах государственного и общественного развития. В этом он убедился во время общения и открытого диалога с молодежью в формате форума.

"Молодым людям все чаще приходится сталкиваться с вызовами, которые диктует современный мир. Именно поэтому для нас очень важно сохранить те доверительные, братские отношения, которые уходят корнями в нашу общую историю, а традиции бережно передаются из поколения в поколение", - отметил Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что сегодняшняя молодежь объединена стремлением добиться успеха, увлечена своим делом, является той созидательной силой, которая строит и развивает Союзное государство, способствует динамичному развитию и процветанию двух стран. "Я считаю наиболее важным на нынешнем форуме продемонстрировать единое стремление молодежи к сотрудничеству на пути достижения общих целей. Наглядно показать всем, как важны мир и взаимопонимание, традиционные нравственные ценности, дружба и гостеприимство, общественная стабильность и взаимное согласие, а разобщенность, вражда и недоверие порождают агрессию и страх перед будущим", - сказал министр.

"Поэтому сегодня, когда в мире существуют многочисленные угрозы политические, информационные, экономические и даже военные, такие встречи играют особую роль для стабильности в обществе, мировом сосуществовании, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Молодежь своим отношением к союзному строительству уже сейчас закладываете основы его будущего. Мы ценим ваши способности и активную жизненную позицию, настроенность на важные и нужные для наших государств конструктивные дела".

Министр образования пожелал молодежи плодотворной и эффективной работы. "Этот форум, подписанные на нем соглашения о региональном взаимодействии придадут новый импульс развитию молодежного сотрудничества двух стран", - выразил уверенность Игорь Карпенко.-0-