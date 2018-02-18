Молодежь в Беларуси использует соцсети для поиска информации о кандидатах в депутаты

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь активно использует соцсети для поиска информации о кандидатах в депутаты местных Советов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал член БРСМ, национальный наблюдатель Ян Капачевский.

Он отметил, что многие молодые люди в Беларуси достаточно следят за избирательной кампанией. Сам Ян Капачевский, прежде чем проголосовать на выборах, изучил страницы кандидатов в депутаты в социальных сетях. "Посмотрел соцсети, чтобы знать, за кого голосую", - рассказал молодой избиратель. Имеет значение и активность во время предвыборной агитации. Ян уверен, что человек, который в этот период стремился как можно чаще встречаться с электоратом, доносил до людей свою программу, так же активно будет впоследствии решать возникающие вопросы.

Молодежи важно вносить свою лепту в выборную кампанию, прежде всего как избирателям, проявлять заинтересованность в судьбе своего государства, города, района, уверен Ян. Наиболее активные имеют возможность участвовать в мониторинге хода выборов. Молодой человек работает наблюдателем с начала досрочного голосования, значительных замечаний за это время у него не возникло. Он отмечает также достаточно высокую активность избирателей, которые приходят на участки семьями, с детьми.-0-