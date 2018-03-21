Молодежи предстоит исследовать неизвестные страницы трагедии Хатыни - Адамушко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи предстоит исследовать неизвестные страницы трагедии Хатыни. Такое мнение высказал на международном симпозиуме "Человечность в годы бесчеловечности" представитель правительства Беларуси в попечительском совете фонда "Память, ответственность и будущее" Владимир Адамушко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Адамушко, молодым предстоит углубленно изучать и работать по историографии трагедии Хатыни, поскольку эта тема до конца еще не изучена. "Страницы истории нельзя забывать, какими бы страшными они ни были. Нужно извлекать уроки, чтобы подобное никогда не повторилось", - подчеркнул он.

Обращаясь к участникам форума, зампред правительства Беларуси в попечительском совете фонда, председатель правления международного общественного объединения "Взаимопонимание" Анжелика Аношко отметила важность того факта, что и общественные объединения, и органы власти объединились, чтобы создать дискуссионную площадку. На ее взгляд, назрела острая необходимость много говорить друг с другом, стремиться к абсолютной честности друг с другом.

Член правления федерального фонда "Память, ответственность и будущее" Кильгер Моритц также считает необходимым обсуждать исторические вопросы, особенно с молодым поколением. Сегодня в Германии раздаются голоса, что достаточно говорить на тему войны и страданий, следует смотреть вперед, но он считает такую постановку вопроса неправильной. Это исторические темы, которые не должны быть забыты, убежден Кильгер Моритц.

Симпозиум "Человечность в годы бесчеловечности" стал одним из первых в серии памятных мероприятий к 75-летию трагедии Хатыни. Его участники обсуждают важность сохранения памяти о хатынской трагедии и других невинных жертвах нацизма. В симпозиуме участвуют специалисты и студенты из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии. Они побывают на митинге-реквиеме "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы" 22 марта в Хатыни. Для них также представлена часть выставки "Хатынь - святыня национальной памяти", которая подготовлена Национальным архивом Беларуси на основе документов, подробно раскрывающих преступление гитлеровских оккупантов и их пособников против мирного населения деревни Хатынь и других. Вчера она открылась в Национальном архиве.

Международный симпозиум организуют Минский облисполком, мемориальный комплекс "Хатынь", международное общественное объединение "Взаимопонимание" при поддержке Минкультуры Беларуси и федерального фонда "Память, ответственность и будущее".-0-