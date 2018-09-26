Молодежный форум Союзного государства стартовал в Москве

26 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лидеры органов молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества Беларуси и России принимают участие в Молодежном форуме Союзного государства, который проходит в Москве с 26 по 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Основная цель форума - разработка стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - На тематических площадках участники обсудят идеологическую и информационную основу Союзного государства, законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики, а также перспективные направления деятельности молодежи Беларуси и России".

27 сентября в Госдуме России депутаты Парламентского собрания и участники форума примут участие в работе трех секций: "Идеологическая и информационная основа Союзного государства", "Законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики: тенденции к сближению" и "Точки роста молодежной повестки Союзного государства". Итоги дискуссий на секциях будут подведены на пленарном заседании.

28 сентября в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России будет организована видеоконференция со студентами из Минска. В программе форума запланированы также различные тренинги и мастер-классы.-0-