Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" открывается на Кургане Дружбы

26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXVII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" откроется сегодня вечером на Кургане Дружбы на стыке границ Беларуси, Латвии и России и продлится до 29 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Молодежный лагерь объединит более 500 молодых людей - представителей молодежных организаций стран - учредителей проекта, ветеранов молодежного движения и почетных гостей. Форум пройдет под девизом "Дыши полной грудью!".

Программа лагеря традиционно насыщена спортивными мероприятиями: пройдут чемпионаты по футболу и волейболу, соревнования по дартсу. Впервые участникам предлагается сдать нормативы ГТО, выполнив различные физические упражнения. Каждый участник будет отмечен памятным призом, лучшие в отдельных позициях - специальными наградами. Также в новинку конкурсно-развлекательная программа "Б.А.Я.Н." - творческая двухдневная работа двух сборных интернациональных команд. Запланированы креативные презентации каждой страны, а во время конкурса бивуаков состоится их театрализованное представление. Кроме того, организуют работу творческих мастерских. Представители белорусской делегации подготовили мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, рисункам хной, бодиарту и аквагриму "Родные узоры".

Участники, которые стояли у истоков создания международного лагеря, передадут и расскажут молодежи о сложившихся традициях.

Особое место в программе лагеря отводится мероприятиям патриотической направленности. Пройдет митинг памяти героев Великой Отечественной войны, памятное возложение цветов к монументам комсомольцев Прошковского подполья на территории Беларуси, второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, Герою Советского Союза, партизанской разведчице Марии Пынто - на территории России. Участники лагеря передадут через латвийских пограничников гирлянду для возложения к памятнику Героя Советского Союза Иманта Судмалиса.

Ежегодно функции принимающей стороны передаются одному из учредителей лагеря "Бе-La-Русь". В этом году эстафета главного организатора перешла к "Союзу за прогресс молодежи Латвии".

Идейным вдохновителем форума традиционно выступают общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", общество "Союз за прогресс молодежи Латвии" и общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи".

По сложившейся в последнее десятилетие традиции, молодежный палаточный городок разместится на территории Беларуси на лесной поляне, расположенной недалеко от Кургана Дружбы. Он насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии.-0-