Молодежный парламент будет создан при Национальном собрании

8 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежный парламент будет создан в 2018 году при Национальном собрании Беларуси. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, которая участвует в форуме "Молодежная столица Республики Беларусь - 2018" в Могилеве.

"Создание Молодежного парламента не является каким-то новым направлением, - обратила внимание Ирина Старовойтова. - Такие структуры уже работают на уровне областей и отдельных городов страны. Однако на уровне Национального собрания такая структура создается впервые. Это одна из возможностей для молодежи активного участия в жизни нашей страны".

По словам сенатора, сейчас ведется активная работа по созданию Молодежного парламента, продумываются и прорабатываются юридические нормы. Не исключено, что нужно будет вносить изменения в закон о Национальном собрании или изменения в Регламент Совета Республики. На сегодняшний день идет подготовка положения Молодежного парламента. Есть определенные идеи, они положены на бумагу и будут обсуждаться с молодежью. "Нам нужно понимать, как видит свою работу молодежь в парламенте и какие приоритетные направления намерена развивать", - отметила Ирина Старовойтова.

По ее мнению, очень важно, чтобы молодежь участвовала в социальных проектах, реализуя таким образом свою инициативность, проявляя ответственность и приобретая опыт в активном принятии решений. "Мне кажется, что все движение молодежного парламентаризма должно быть под таким девизом - "Мое право. Мой выбор. Моя ответственность". Проявление этой ответственности через конкретные молодежные инициативы на самых разных уровнях - перспективное направление работы с молодежью", - подчеркнула председатель Постоянной комиссии Совета Республики.-0-