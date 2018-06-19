Молодежный профсоюзный форум "ТЕМП-2018" пройдет 26-30 июня

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный профсоюзный форум "ТЕМП-2018" пройдет с 26 по 30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Планируется участие 200 профсоюзных активистов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки поступили из Грузии, Египта, Ирана, Латвии, Молдовы, России и других стран.

Откроется "ТЕМП-2018" дискуссионной площадкой с участием руководства Федерации профсоюзов Беларуси и органов госуправления, общественных деятелей, представителей бизнеса. Молодые люди познакомятся с организацией работы профсоюзов в Беларуси, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнерства.

Для участников "ТЕМПа" запланирована обширная образовательная программа, которая включает в себя тренинги, мастер-классы, круглые столы, встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. В центре внимания будут вопросы реализации молодежной политики, поддержки молодежи в трудовых коллективах, развития цифровой экономики и создания новых зеленых рабочих мест.

Особенностью нынешнего форума станет "региональная программа". Участники посетят крупные промышленные предприятия в разных областях страны. Среди них СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белшина". Участники форума изучат условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов, организацию наставничества, а также повышение квалификации и переобучение.

Форум четвертый год подряд собирает молодых людей из разных стран мира. За этот период участие в нем приняли более 600 человек из 21 страны.-0-