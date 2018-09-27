Молодым белорусам предложили нарисовать комикс с супергероями для достижения ЦУР

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс комиксов среди молодежи "Супергерои для суперцелей" для достижения Целей устойчивого развития объявлен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.

Конкурс на лучшего супергероя и супергероиню проходит в Беларуси по 20 ноября 2018 года, его участникам (в возрасте 12-22 лет) нужно придумать персонажа и рассказать, как он или она помогает Беларуси в достижении Целей устойчивого развития. Принимаются комиксы, выполненные в любых технике и стиле, на бумаге (не больше формата А2) или в графическом редакторе. Каждый участник или группа могут предоставить только одну работу.

Для участия комикс вместе с заполненной формой заявки нужно выслать по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова 17, оф.301, Программа развития ООН в Республике Беларусь, с пометкой "На конкурс комиксов на лучшего супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития "Супергерои для Суперцелей", либо по электронной почте: sdgs.in.belarus@gmail.com.

Победители получат призы, а результаты конкурса и работы победителей будут опубликованы на сайте sdgs.by.

Конкурс проводится по проекту "Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли парламента в достижении Целей устойчивого развития", финансируемого ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА в Республике Беларусь при поддержке местного социального фонда "Добра", ассоциации "Образование для устойчивого развития" и Республиканского общественного объединения "Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО".

Принятая государствами - членами ООН Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030) нацелена на реализацию важных задач: избавить человечество от нищеты, сохранить процветающую планету для будущих поколений, построить мирное и открытое для всех общество, обеспечив тем самым достойные условия жизни для всех. Она включает 17 основных Целей устойчивого развития по 230 показателям. В Беларуси работа по реализации Повестки-2030 организована на высоком уровне. Национальным координатором по достижению ЦУР является заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.-0-