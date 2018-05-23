Мониторинг бассейнов трансграничных рек поспособствует улучшению качества воды - Хмель

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проводимый экспертами из Беларуси и России мониторинг трансграничных водных объектов поспособствует улучшению качества воды. Об этом заявил сегодня журналистам на десятом заседании совместной белорусско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов ее сопредседатель, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе основных вопросов повестки дня заседания в Гомеле - качество воды и состояние водных экосистем трансграничных объектов бассейнов рек Днепр и Западная Двина. По словам Андрея Хмеля, для контроля качества воды белорусская и российская стороны принимают различные меры: проводят мониторинг, сличительные мероприятия по лабораторным показаниям. Антропогенный фактор на них не влияет значительно, отметил замминистра. Обе стороны ставят задачу не только не допускать ухудшения, но и достигать улучшения качества воды трансграничных объектов. "Безусловно, это будет достигаться в первую очередь контрольными мероприятиями, а также через реконструкцию очистных сооружений в бассейнах этих двух объектов. Мы продолжаем совместный мониторинг, чтобы в случае необходимости принимать определенные управленческие решения", - сказал Андрей Хмель.

Обе стороны работают практически в ежедневном оперативном режиме. По словам сопредседателя комиссии, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Россия) Татьяны Боковой, взаимодействуют не только Минприроды Беларуси и Росводресурсы, но и представители всех заинтересованных ведомств. "Общаясь напрямую, они находят наилучшие пути решения возникающих вопросов, совершенствуют свою работу", - сказала Татьяна Бокова. В постоянном взаимодействии стороны делятся опытом практической деятельности, современными технологиями. Налажено и оперативное информационное сотрудничество, которое позволяет экспертам уже по косвенным признакам заранее подготовиться, например, к паводкам или каким-то другим ситуациям.

Заседание комиссии проходит с целью реализации положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер и для выполнения соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. В качестве экспертов выступают более 20 специалистов из Беларуси и России. По итогам заседания члены комиссии подпишут соответствующий протокол.-0-