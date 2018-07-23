Мониторинг ФПБ: занятые на жатве работники своевременно получают горячее питание

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая инспекция Федерации профсоюзов Беларуси проверила готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Во время мониторингов, которые прошли с 15 июня по 15 июля, техинспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов посетили 1 250 сельхозорганизаций страны. Обращалось внимание на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также организацию доставки горячего питания и питьевой воды.
Как отметил главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев, хозяйства ответственно подошли к организации обедов: все работники, занятые на уборке урожая, своевременно получают горячее двух- или трехразовое питание в зависимости от графика работы.
"Мы проверяли наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, мест для приема пищи, соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности. В целом, мы отмечаем, к массовой уборочной кампании сельхозпредприятия готовы", - сказал Александр Зайцев.
Что касается самых частых нарушений, это необеспечение работников спецодеждой, отсутствие водоснабжения в душевых, плохое оборудование мест приема пищи в полевых условиях. Федерация профсоюзов Беларуси активно подключается к решению проблемных вопросов. Например, для семи сельхозпредприятий Гомельской области профсоюзы закупили и передали в хозяйства водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды. Витебский обком профсоюза работников АПК закупил 150 пар легкой летней матерчатой обуви, которую передадут в 12 хозяйств области.
На протяжении уборочной кампании представители профсоюзных организаций всех уровней продолжат активную работу. Помимо контроля условий труда и техники безопасности, будут организованы чествования лучших работников, передовиков уборочной кампании, молодежных и семейных экипажей с вручением им подарков.-0-
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