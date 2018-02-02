Мониторинг Минтруда в 2017 году выявил свыше 3 тыс. случаев задержек выплаты зарплаты

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг Министерства труда и соцзащиты в 2017 году выявил свыше 3 тыс. случаев несвоевременной выплаты заработной платы. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии ведомства министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы серьезно работали в 2017 году над повышением оплаты труда. Задача стояла достичь в декабре Br1 тыс., и она почти выполнена - Br995,3. Рост реальной зарплаты в целом по республике составил 6,2%, - привела цифры министр. - Но хотелось бы еще остановиться на вопросе своевременности выплат. К сожалению, в прошлом году имела место задолженность по зарплате. Мониторингом министерства выявлено 3 158 случаев несвоевременной выплаты. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Витебской, Минской и Могилевской областях".

Кроме того, выявлено 163 случая выплаты зарплаты ниже минимально установленной. Особенно отметились такими негативными фактами Витебская и Гродненская области. "В этом году будет усилена контрольно-аналитическая работа по организациям, выплачивающим заработок ниже минимально установленного", - добавила Ирина Костевич.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-