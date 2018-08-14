Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Филиал "Лепельский молочно-консервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат" начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

На популярном летом товаре появились призывы героев мультипликационного сериала МЧС "Волшебная книга": "К речке один не ходи никогда. Может с тобой случиться беда". Таких пачек было выпущено 8 тыс.

"По инициативе спасателей, которую поддержал директор филиала Алексей Садовский, сладкое лакомство можно приобрести в магазинах страны. Продукция с яркими наклейками привлечет внимание к проблеме безопасного поведения на водоемах не только детей, но и взрослых. Кроме того, планируем продолжить распространять на мороженом наглядную информацию с противопожарной рекламой", - сказала Марина Фандо.

Подобная акция не первая среди РОЧС Витебской области. В конце прошлого года "Птицефабрика Городок" начала выпускать яйца с надписью "МЧС 101" в рамках профилактической акции "За безопасность вместе", проводившейся в районе по инициативе Городокского подразделения МЧС. Кроме того, в декабре 2017 года можно было купить пакеты молока с логотипом спасателей "Гордимся, что научили!" от Глубокского МКК. Соцреклама вызвала живой интерес у местных жителей.-0-