5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 6 февраля, ночью местами, днем во многих районах ожидается небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 6-12 градусов мороза (при прояснениях местами воздух охладится до 13-18 градусов ниже нуля). Днем будет минус 4-10, по юго-западу прогнозируется 1-3 градуса мороза.
В среду ночью и утром в некоторых районах, в основном по северо-востоку Беларуси, пройдет кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 7-13 градусов мороза (при прояснениях до минус 15). Температура днем составит от минус 1 по юго-западу до минус 8 градусов по востоку.
В четверг, 8 февраля, ночью по югу Беларуси пройдет снег, утром и днем в некоторых районах также не обойдется без кратковременного снега, мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от минус 2 по юго-западу до минус 12 по северу страны (местами по Витебской области при прояснениях воздух охладится до 15 градусов мороза). Днем будет от минус 5 до плюс 1.
В пятницу, 9 февраля, на большей части территории пройдет кратковременный снег. В некоторых районах туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза (при прояснениях по северу 9-12 градусов ниже нуля), днем ожидается от нуля до минус 6.-0-
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