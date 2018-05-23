Мощам святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны в Минске поклонились 16 тыс. человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Честным мощам преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в Минске поклонились 16 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.

Великая святыня - ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары - была привезена в Минск из Знаменского синодального собора Нью-Йорка 19 мая. В столице ковчег пребывал до 22 мая. За это время честным мощам подвижниц поклонились около 16 тыс. человек.

Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны привезли в Минск Святыня будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска 19 мая с 18.00 до 22.00 и 20 мая с 6.00 до 15.00.

Ковчег с 19 по 20 мая находился в Свято-Духовом кафедральном соборе. Далее он был перенесен в Свято-Елисаветинский женский монастырь.

Великая княгиня Елизавета - внучка британской королевы Виктории, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века. Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфо-Мариинской обители.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елизаветы.-0-