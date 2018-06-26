МТС обеспечил качественную мобильную связь на стадионе "Динамо"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС обеспечила качественную мобильную связь на стадионе "Динамо", сообщил сегодня журналистам руководитель технического департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Тяжких в пресс-центре БЕЛТА.

На обновленном стадионе "Динамо" пройдет церемония открытия II Европейских игр. МТС выступил одним из застройщиков телекоммуникационной инфраструктуры спортивной арены. "Уникальность этого проекта в том, что стадион рассчитан более чем на 20 тыс. зрителей. Все зрители, которые будут пользоваться сетью МТС, будут обеспечены не только голосовой связью как базовой услугой, но и мобильным интернетом. МТС обеспечил устойчивую, качественную мобильную связь для всех гостей соревнований", - сказал Алексей Тяжких.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке