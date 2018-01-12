МТЗ отметит годовщину промышленного туризма на предприятии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод 16 января отметит годовщину промышленного туризма на предприятии, сообщили БЕЛТА в ОАО "МТЗ".

Для группы туристов и журналистов подготовлена экскурсия и ознакомление с экспозицией музея завода. Во время новогодних праздников в корпусе сборки тракторов, через который пролегает туристический маршрут, были произведены масштабные ремонтные работы, поэтому гостей ждет немало сюрпризов. Затем в конференц-зале музея будут подведены итоги туристической деятельности за год и утверждена специальная новая форма для туристов, желающих поучаствовать в сборке тракторов.

На мероприятие также приглашены представители Министерства спорта и туризма, которые обсудят возможность взаимодействия между белорусскими промышленными предприятиями, оказывающими туристические услуги. ОАО "МТЗ" в конце прошлого года было внесено в реестр субъектов туристической деятельности Беларуси, и теперь завод сможет организовывать экскурсии не только на собственной территории, но и за ее пределами. В планах предприятия - создание республиканского центра промышленного туризма.

Стартовал промышленный туризм на МТЗ с экскурсии для группы курсантов следственно-экспертного факультета Академии МВД. Год назад, 16 января, их знакомили с действующим производством тракторной техники, историей развития и становления предприятия. Первый опыт оказался удачным и показал востребованность подобной экскурсии. Так была введена дополнительная услуга для туристов - с мая им предлагается катание по территории МТЗ на самом мощном серийно выпускаемом тракторе BELARUS-3522 и услуга "собери трактор", где посетители вместе с работниками главного конвейера участвуют в сборке техники.

"С начала 2018 года мы увеличили количество экскурсий, проводимых в рабочие дни предприятия. Теперь они проходят в 9.00, 11.00, 13.00 и 15.00, - отметили на заводе. - На экскурсию могут прийти посетители уже с 9-летнего возраста. Еще одно новшество - подарочные сертификаты на услуги, предоставляемые в соответствии с программой промышленного туризма в ОАО "МТЗ". Воспользоваться ими можно в течение 3 месяцев с момента приобретения".-0-