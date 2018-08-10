10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультифестиваль молодежных субкультур планируется провести осенью в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

Сегодня в столичном парке экстремальных видов спорта состоялся открытый диалог БРСМ с представителями молодежных субкультур. "Во время обсуждений мы озвучили инициативу провести мультифестиваль субкультур осенью этого года в Минске. Молодые люди не только поддержали нас, но и высказали желание помочь в организации фестиваля. Мы договорились провести очередную встречу через две недели, чтобы обсудить все более предметно", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Как отметил первый секретарь БРСМ, у белорусской молодежи есть потребность объединяется в конструктивные субкультуры, которые популяризируют спорт и здоровый образ жизни, и задача БРСМ поддержать их. "Мы должны рассказывать молодым людям, как заниматься экстремальными видами спорта, чтобы это было менее травмоопасно, помогать в создании необходимой инфраструктуры для всех видов уличного спорта. Будем проводить под нашей эгидой различные чемпионаты, чтобы раскрывать потенциал молодежи", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Он добавил, что БРСМ накопил большой опыт сотрудничества с представителями субкультур и реализации успешных совместных проектов. В частности, который год проходит артпарад "БелаРусь в Сердце Моем" на Дне молодежи международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", традиционными стали открытые чемпионаты Беларуси по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивные турниры по воркауту. Сегодняшняя встреча союза молодежи и представителей субкультур завершилась товарищеским матчем по мини-футболу.-0-

Фото Рамиля Насибулина