Мультимедийное шоу "Импрессионизм.LIVE" - это большой проект, созданный совместными усилиями специалистов из трех стран (Беларусь, Литва, Великобритания).

Выставка "ожившие полотна" предлагает ознакомиться с эпохой импрессионизма в живописи, одного из самых ярких и интересных направлений в искусстве. Используя формат анимационного фильма со своей сюжетной линией и специальными звуковыми эффектами, организаторы постарались максимально передать живую реальность полотен, их яркие краски и промежуточные тона. За 40 минут шоу большие экраны высокой четкости и разрешения помогут посетителям отбросить привычное представление о выставках и насладиться симбиозом света, цвета и звука, а дополнительные проекторы позволят перенестись в атмосферу создания картин и почувствовать настроение самых талантливых живописцев.

В экспозиции оживает более 100 картин, связанных сюжетной линией. Выставка сопровождается аудиорассказом о великих полотнах.

Выставка будет проходить с 1 марта по 1 мая в большом ангаре "ОК16".

Адрес: ул.Октябрьская, 16.

Время работы: с 12.00 до 22.00.