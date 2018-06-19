19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный плеер для незрячих планируется внедрять в Беларуси по проекту "Webbox: информационный ресурс для каждого", сообщили БЕЛТА в ОО "БелТИЗ".

Центральное правление БелТИЗ совместно с учреждением реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" при финансовой поддержке международного форума SYD в течение 2018-2019 годов реализует проект "Webbox: информационный ресурс для каждого". "Люди с инвалидностью по зрению независимо от возраста, пола, места жительства, как и любой гражданин, имеют право на информацию. Они должны иметь к ней доступ, неважно, живут ли в квартире, обслуживаются в учреждении соцобслуживания или здравоохранения. Для этих целей по проекту предполагается внедрить использование мультимедийного плеера Webbox", - пояснили в БелТИЗ.

Технические возможности Webbox позволяют транслировать телевизионные каналы и радиостанции, выходить в интернет-пространство, читать озвученную литературу, вести переписку.

Демонстрация этого плеера состоится 22 июня в конференц-зале специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" с участием представителей ряда министерств, Мингорисполкома и самих людей с инвалидностью по зрению.

Социально значимый проект "Webbox: информационный ресурс для каждого" направлен на реализацию в Беларуси Конвенции о правах инвалидов. Он предполагает обучение целевой группы нюансам работы с прибором, а также закупку нескольких плееров, которые после завершения проекта будут переданы в городские библиотеки Беларуси.-0-