Музей-бус "Цветы Великой Победы" 7 мая отправится в путешествие по Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Победы музей-бус "Цветы Великой Победы" отправляется в путешествие по малым городам Беларуси, сообщила БЕЛТА заведующий отделом проектной деятельности ЦК ОО "БРСМ", координатор проекта Иванна Подило.

Необычный мобильный музей 7 мая проедет по проспекту Независимости до стелы "Минск - город-герой", где Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусское общественное объединение ветеранов дадут старт республиканскому патриотическому проекту "Музей-бус "Цветы Великой Победы". Он реализуется в соответствии с трехсторонним соглашением о сотрудничестве и направлен на консолидацию усилий в деле воспитания у молодежи национального и гражданского самосознания, сохранение преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне.

Экспозицию составляют оригинальные артефакты времен Великой Отечественной войны, макеты и муляжи оружия, элементы снаряжения, амуниции и военной униформы, коллекция головных уборов, предметы военного быта, документы и награды участников войны, предоставленные военно-историческим клубом "Патриот" из Мозыря и Музеем комсомольского и молодежного движения Беларуси. "На выставке также можно будет увидеть настоящий патефон, раритетные пластинки с советскими довоенными и послевоенными песнями, уникальную карту-схему оперативной обстановки начального периода Великой Отечественной войны, выполненную вручную белорусским ученым-археологом Владимиром Исаенко, редкую литературу с разнообразным картографическим материалом из серии "Библиотечка офицера" и многое другое", - отметила Иванна Подило.

Эффект полного погружения обеспечат современные технологии - "виртуальный кинозал" с удобными креслами-трансформерами и очками виртуальной реальности. Оживить историю поможет трехминутный фильм-воспоминание о событиях Второй мировой войны в панорамном формате. Фильм создан благодаря инициативе "Помним все" белорусской компании Wargaming совместно с военно-патриотическим парком "Патриот". К слову, просмотреть короткометражку с участием реальных героев, ветеранов-танкистов в "виртуальном кинозале" одновременно смогут четыре человека.

После старта проекта музей-бус временно припаркуется у центрального входа в парк Победы на Комсомольском озере, где будет доступен для посетителей, затем 8 мая с 12.00 экспозицию можно посетить у Центрального Дома офицеров, а с 14.00 - на Октябрьской площади.

Передвижную выставку по пути следования увидят не только минчане и жители областных центров. В Год малой родины маршрут автобуса-музея пройдет и по малым городам Беларуси. Вход в интерактивный музей бесплатный, можно брать в руки экспонаты, примерять военную форму и, конечно же, делать фото на память.

Мобильная экспозиция является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Эта масштабная социальная акция, направленная на единение белорусов, реализуется в стране с 2015 года по инициативе ОО "БРСМ".-0-