Музей истории Великой Отечественной войны присоединится к российскому проекту "Территория Победы"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны присоединится к российскому проекту "Территории Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе музея Анна Галинская.

Масштабный проект "Территория Победы" стартовал в 2017 году и направлен на создание единого пространства по военной истории ХХ века. "Его инициатором выступил московский Музей Победы. На сегодняшний день в проекте более 150 участников - это российские региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Они получают от Музея Победы информационную и методическую поддержку, участвуют в формировании совместных музейных экспозиций и образовательных проектов, - рассказала Анна Галинская. - В середине ноября на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме к проекту "Территория Победы" присоединятся музеи государств СНГ, в том числе Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны".

Одна из задач проекта - популяризация деятельности музеев всех уровней и тех реликвий, которыми они обладают. "Что касается нашего музея, то интерес к нему достаточно большой. Нас посещают представители свыше 89 стран мира. Будем с коллегами из стран Содружества говорить о том, что представляет собой военно-исторический музей на современном этапе и какие меры надо предпринять, чтобы по-прежнему вызывать интерес у посетителей. Кроме того, это очередная возможность объединить наши усилия против фальсификации истории. "Территория Победы" - это стремление защитить, сохранить и передать новым поколениям граждан стран Содружества память о подвиге их предков", - отметила Анна Галинская.-0-