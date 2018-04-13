13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей планируется создать в мемориальном комплексе "Тростенец", здание уже выделено. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Белорусского культурного центра духовного возрождения Александр Гостев сегодня на выездном заседании координационного совета по туризму в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории мемориального комплекса планируется создать музей. Нам передали на баланс небольшое здание РУП "Белтелеком" как раз недалеко от "Врат памяти". Хотим сделать там камерную экспозицию, посвященную концлагерю "Тростенец". Это то, чего не хватает для завершения экскурсионной программы, чтобы связать все три точки: урочище Шашковка, где были печи, Благовщина, где расстреливали, и непосредственно Тростенец. Они удалены друг от друга, а музей поможет связать их в единый маршрут", - пояснил Александр Гостев. Проектная документация по реконструкции здания еще разрабатывается, поэтому дату ввода объекта пока назвать невозможно.

ГУ "Белорусский культурный центр духовного возрождения" обеспечивает экскурсионное обслуживание Храма-памятника Всех святых в Минске, а также мемориального комплекса "Тростенец", поскольку останки тростенецких жертв хранятся в крипте храма.

"Мы уже обустроили урочище Благовщина, подготовили уличную экспозицию. Летом этого года там откроется новый туристический маршрут. А пока действует тропа памяти в Малом Тростенце. Кроме того, есть общий маршрут, который связывает "Тростенец" и храм", - отметил Александр Гостев.-0-