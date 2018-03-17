Мужчины своими достижениями во многом обязаны поддержке и созидательной роли женщин - Двигалев

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчины своими достижениями во многом обязаны женщинам, которые несут созидание и дарят вдохновение, поддержку. Такое мнение высказал председатель Госкомвоенпрома Беларуси Олег Двигалев сегодня на торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Женщина года-2017", передает корреспондент БЕЛТА.

Вручая первые награды героиням праздника - победительницам в номинации "Лидерство и успешное руководство", Олег Двигалев высказал признательность организаторам конкурса. "Природа наделила вас красотой, энергией, душевным теплом, жизненной мудростью и огромным терпением, - подчеркнул он, обращаясь к женщинам. - Вы воспитываете детей и нас, мужчин. Храните семейный очаг. Успеваете осваивать все профессии, которые только существуют на свете. Есть женщины-министры, женщины-послы, женщины-руководители различных уровней. Есть и те, кто носит полковничьи погоны".

Во многих достижениях мужчин большая заслуга женщин, которые поддерживают, помогают и заставляют двигаться вперед, прикрывая тылы. "Вы провожаете нас на работу и встречаете с улыбкой, делаете все, чтобы наша жизнь была счастливой и многогранной, как и ваша. И успевая все это, остаетесь красивыми и нежными. Это большое достижение. Без вас наша страна не может быть процветающей, потому что вы - наши цветы. Вы несете нам созидание", - добавил он.

Всего сегодня будут награждены 42 представительницы прекрасного пола в 6 номинациях: "Лидерство и успешное руководство", "Спасая жизнь", "Женщина в науке", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Духовность и культура".

Каждая номинантка вместе с почетным званием получит часть суммы от премии "За духовное возрождение". ОО "БСЖ" ее удостоено по итогам 2017 года - за многолетнюю гуманитарную деятельность.-0-