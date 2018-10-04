МВД Беларуси и полиция Латвии демонстрируют готовность к углублению сотрудничества - Шуневич

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси и Государственная полиция Латвии демонстрируют обоюдную готовность к углублению отношений между ведомствами. Такое мнение на встрече с латвийскими коллегами высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщили БЕЛТА в МВД.

Игорь Шуневич сегодня встретился с делегацией Государственной полиции Латвии во главе с ее начальником Интсом Кюзисом. Министр представил гостям Владимира Захарчука, который назначен официальным представителем МВД Беларуси в посольстве Литвы. В новой должности ему предстоит также развивать взаимодействие с коллегами из правоохранительных органов Латвии, Эстонии и Польши.

Министр подчеркнул, что состоявшаяся встреча демонстрирует обоюдную готовность к углублению дружественных и деловых отношений между ведомствами. Введение должности официального представителя МВД Беларуси в странах Балтии и Польше придаст им более системный характер, будет способствовать поиску новых направлений сотрудничества в правоохранительной сфере. "Приятно отмечать расширение практических контактов между нашими ведомствами, - сказал Игорь Шуневич. - Подтверждением тому служит проведение ставших традиционными совещаний сотрудников подразделений криминальной милиции и уголовной полиции двух стран. Данные встречи являются последовательным продолжением комплекса мер по противодействию преступности, принимаемых как на уровне центральных аппаратов, так и приграничных регионов. МВД Беларуси открыто и готово к диалогу по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес".

Зарубежные коллеги в свою очередь адресовали руководству милицейского ведомства предложение принять участие в декабре этого года в торжествах к 100-летию латвийской полиции.-0-