18 сентября, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. МВД Беларуси и России намерены углублять сотрудничество в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на пресс-конференции по итогам заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что все решения, принятые сегодня по данному вопросу, носят прикладной характер. "Все составляющие этого вопроса мы обсудили и приняли ряд решений, которые повысят нашу компетентность и эффективность в данном направлении работы", - сказал руководитель российского ведомства.

Касаясь важности дальнейшего углубления сотрудничества в сфере обеспечения дорожной безопасности, Владимир Колокольцев отметил положительную динамику снижения количества погибших в ДТП граждан в России и Беларуси за последние годы, а также снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. "Во многом этому способствовали гармонизация нашего законодательства, повышение эффективности и качества двустороннего сотрудничества", - убежден глава российского ведомства.

В Новополоцке сегодня состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Участники рассмотрели различные аспекты сотрудничества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и при проведении крупных международных спортивных мероприятий.

Кроме того, обсуждался проект плана работы Объединенной коллегии министерств внутренних дел СГ на 2019 год. Определено, что на очередном заседании речь пойдет о взаимодействии органов внутренних дел России и Беларуси по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства, о перспективах сотрудничества в сфере разыскной деятельности.-0-