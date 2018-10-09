МВД Беларуси заинтересовано укреплять сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси заинтересовано в укреплении сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Такая информация размещена на сайте МВД по итогам визита в милицейское ведомство заместителя Генсекретаря ООН, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрия Федотова, сообщает БЕЛТА.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич отметил, что МВД положительно оценивает взаимодействие с УНП ООН, а также заинтересовано в укреплении сотрудничества. Накопленный Беларусью богатый опыт позволяет эффективно противостоять незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, организованной преступности, тем самым вносить вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Европейском регионе. Он констатировал, что республика открыта для международного диалога и готова делиться своими практическими наработками с заинтересованными партнерами.

В этой связи руководитель ведомства выразил благодарность УНП ООН за всестороннюю поддержку белорусских антинаркотических инициатив и оказание республике экспертной и технической помощи.

Игорь Шуневич также подчеркнул, что Беларусь уделяет большое значение вопросу противодействия торговле людьми и прилагает все усилия для привлечения внимания международного сообщества к этой проблеме. Чтобы сделать работу в данном направлении более эффективной, республика заинтересована в проведении совместных с УНП ООН мероприятий на темы трафикинга, педофилии, оборота детской порнографии.

В свою очередь Юрий Федотов высоко оценил активную позицию и инициативность белорусской стороны, а также предложил пути дальнейшего развития тесных и плодотворных партнерских отношений по направлениям, находящимся в пределах мандата УНП ООН.-0-

Фото МВД