МВД: изменения в закон о СМИ в Беларуси - объективная и необходимая мера

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон о СМИ - это объективная и необходимая мера. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

МВД считает абсолютно объективными и необходимыми изменения в закон о СМИ, которые обсуждаются сейчас в Беларуси. "Необходимость их принятия, безусловно, назрела. Интернет - это не только благо с точки зрения информации и коммуникации, но еще и определенный вред, а иногда прямая, явная угроза государству, обществу, семьям и отдельно взятым людям", - сказал Геннадий Казакевич.

Наркопреступность перешла с улиц в интернет и приобрела черты киберпреступности. "Достаточно сказать, что более 90% наркотиков и психотропов в стране распространяется через интернет. И это не только реклама и сама купля-продажа, но еще использование электронных денег, что крайне затрудняет выявление и пресечение преступлений в сети. Это еще и так называемый рекрутинг, то есть вербовка потенциальных наркодилеров любого уровня”, - рассказал представитель МВД. Он обратил внимание, что интернет в данном случае опасен анонимностью. Преступники в полном объеме используют современные технологии, которые затрудняют выявление пользователя.

В этой связи интернет-ресурсы должны нести ответственность за размещаемую информацию, убежден Геннадий Казакевич. "Любая информация подлежит оценке. Любой субъект, который ее распространяет, в том случае если она является незаконной, несет ответственность", - подчеркнул он. Сейчас МВД не только выявляет и пресекает наркопреступления в сети, но и ограничивает с помощью Министерства информации доступ к интернет-ресурсам, которые содержат наркотический контент. Таких сайтов десятки, и с каждым годом их количество увеличивается. Речь идет не только о специализированных ресурсах, но и о соцсетях, мессенджерах, заметил представитель МВД.

Не стоит забывать, какую угрозу представляет бесконтрольное использование интернета для детей, обратил внимание Геннадий Казакевич. "В Беларуси появились такие негативные социальные явления, как секс-чаттинг, секстинг, грумминг, которые активно используют педофилы. В интернете даже гуляют инструкции, каким образом склонить ребенка к совершению каких-либо действий сексуального характера", - отметил правоохранитель. Количество таких преступлений в Беларуси в последние годы выросло в разы. "Все это убеждает госорганы, гражданское общество в необходимости эффективно противодействовать таким явлениям. Говорить о тотальном контроле интернета не приходится - это невозможно. Но мы должны выработать эффективный комплекс мер, который позволит одновременно и выявлять, и пресекать такую негативную информацию", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Как сообщалось, в законопроекте предусмотрен ряд важных новшеств, которые помогут повысить уровень защищенности от негативного влияния интернета. Так, отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новшеств посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных. Предлагается также ввести идентификацию пользователей интернет-ресурсов. Это позволит защитить владельцев сетевых изданий, рискующих быть привлеченным к ответственности за размещение на их страницах клеветы или другой противозаконной информации. Кроме того, в документе учтены их требования приравнять сотрудников таких ресурсов к журналистам традиционных СМИ. К сетевым изданиям, согласно законопроекту, будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Владелец сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники соответственно не будут являться журналистами.

Разработчики документа учли мировую тенденцию: бурное развитие информационных технологий опережает оперативность законодателей, из-за чего деятельность сетевых ресурсов нередко начинает идти вразрез с общественными интересами. Они несут в массы такую же информацию, как и традиционные газеты, радио или телевидение. При этом обычные СМИ в отличие от коллег из сетевых изданий действуют в рамках четко очерченного правового поля, что подразумевает не только право на освещение тех или иных событий, но и определенную социальную ответственность, например, за достоверность распространяемых сведений. Этот дисбаланс и стремятся устранить в Беларуси.-0-