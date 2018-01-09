МВД намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как рассказал заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД Дмитрий Цаюн, правоохранители ратуют за информационную безопасность детей и намерены вывести ее на качественно новый уровень. Специалист обратил внимание, что с развитием компьютерных технологий охота на детей уходит в виртуальный мир. Уже регистрируется около 50% половых преступлений в сети, но цифра однозначно будет расти, констатировал он.

"Наши оперативно-технические возможности позволяют выйти на педофила во время подготовительных действий к преступлению. Однако виртуальная переписка с несовершеннолетним на тему секса, обмен интимными фотографиями во время онлайн-трансляции остаются вне правового поля", - рассказал представитель МВД. В Беларуси разработан, но пока не согласован проект закона о введении уголовной ответственности за установление психологического контакта с подростками с целью сексуальных отношений (груминг) и за хранение без цели распространения детской порнографии.

Практика показывает, что большинство педофилов не сразу приступают к реализации грязного умысла. Изначально у них идет своеобразная психологическая тренировка, включая просмотр детского порно с последующим коллекционированием таких материалов у себя. Порой количество изъятых правоохранителями видео- и фотоматериалов с участием обнаженных детей составляет десятки гигабайт. В качестве примера Дмитрий Цаюн привел уголовное дело в Витебске, когда у 53-летнего мужчины было обнаружено более 500 DVD-дисков с порно. Горожанин, который оказался как автором, так и актером взрослого кино, привлекал для съемок детей и своего знакомого. Через последнего и удалось выявить педофилов. Стало известно, что он хранит порноматериалы. В итоге выяснилось, что на протяжении двух лет злодеи насиловали внучку одного из них, а также детей родственников и соседей. Обоих приговорили к 16 годам тюрьмы.

"Изменения в законодательстве позволили бы пресекать факты педофилии на стадии их подготовки. Кроме того, это нанесло бы удар по порнобизнесу с участием подростков. Ведь коллекционирование детской "клубнички" дает почву для ее производства и часто стимулирует потребителя к сексуальному насилию над ребенком", - уверен представитель МВД.

По словам Дмитрия Цаюна, изобличать педофилов, которые удовлетворяют свои извращенные фантазии в реальности, сложнее, чем тех, кто делает это виртуально. Причина в высокой латентности таких преступлений. Пострадавшие дети зачастую боятся рассказывать о сексуальном насилии. По разным причинам молчат и взрослые: родственники, знакомые, педагоги. "Тем не менее обществу пора осознать наличие проблемы, а отдельному человеку - побороть собственное безразличие. Возможно, тогда педофилии найдется реальное противостояние, а мы перестанем бить по верхушкам и наказывать лишь за уже свершившиеся факты сексуального насилия", - подчеркнул он.

В МВД разработали практические рекомендации для педагогов и психологов, в которых подробно описано, на что нужно обращать внимание. Методические советы переданы руководителям школ и детских садов для использования в повседневной деятельности. Особое внимание нужно уделять состоянию и поведению ребенка. Если он подавлен, с ним обязательно должен пообщаться специалист. Возможно, причиной тому стало насилие. Родителям же стоит чаще интересоваться своим чадом, знать о его знакомствах в виртуальной жизни, следить за возможным изменением психофизического состояния.-0-