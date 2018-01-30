МВД объявляет конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел объявляет о проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

Поучаствовать в конкурсе могут редакции, творческие коллективы и журналисты, телеоператоры, фотомастера средств массовой информации, интернет-сайтов, внештатные авторы, в том числе сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. По традиции МВД выберет проект года, лучшую районную газету. Победителей определят среди авторов, корпунктов. В министерстве определятся и с лучшими видеороликами социальной рекламы, фотоработами, интернет-проектами. В МВД обратили внимание, что в этом году список традиционных номинаций дополнился четырьмя новыми - "За лучший проект к 100-летию белорусской милиции", "За активное содействие в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков", "За весомый вклад в работу по профилактике пьянства и насилия в семье", "За популяризацию деятельности сотрудников уголовного розыска".

К рассмотрению принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2017 года. Работы с пометкой "На конкурс" следует направить не позднее 20 февраля 2018 года по адресу: 220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел, управление информации и общественных связей.-0-