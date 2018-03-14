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МВД обращает особое внимание на проблему латентности педофилии

Общество 14.03.2018 | 11:55
Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел обращает особое внимание на проблему латентности педофилии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Латентность педофилии позволяет виновным и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранителей. Значительная часть преступлений обладает двумя признаками: длительность и многоэпизодность", - сказал Геннадий Казакевич. По словам представителя МВД, среди основных причин - замалчивание таких фактов родителями либо самими детьми. "К сожалению, не изжита в настоящее время практика "невыноса сора из избы" - это о руководителях учреждений образования и здравоохранения, которым такие факты становятся известны", - добавил он.

По данным Геннадия Казакевича, за два месяца 2018 года число потерпевших от сексуального насилия детей увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом - выявлено 113 жертв. Количество подозреваемых увеличилось в полтора раза, в этом году их 83.

МВД констатирует: сегодня возрастает уровень угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей, что являет собой прямую угрозу национальной безопасности Беларуси. "За последние пять лет количество установленных фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз, а количество жертв этих преступлений - почти в четыре раза. Сегодня удельный вес педофилии составляет практически 40% преступлений, связанных с торговлей людьми. И значительная часть данных преступлений, по нашему анализу, совершается в том числе ранее судимыми, родителями, опекунами, а также педагогами и медработниками", - рассказал правоохранитель.

Особая проблема - это перемещение первичного контакта педофила и потенциальной жертвы в интернет, так называемый груминг. "В Беларуси до настоящего времени за подобное нет никакой ответственности - ни уголовной, ни административной. За рубежом же такая ответственность существует давно", - отметил Геннадий Казакевич.

Тесно связан с педофилией и оборот детской порнографии. "С 2012 года по настоящее время мы установили 107 детей, которые были использованы в съемках. Детская порнография не только распространяется педофилами, но используется ими в процессе виртуального общения с детьми для установления контакта, шантажа и так далее. Кроме того, все, что связано с оборотом детской порнографии, и в мировой практике это уже признано, - это серьезный бизнес. Каждый порнофильм с участием ребенка - это совершение особо тяжкого преступления, - подчеркнул Геннадий Казакевич. - Кроме того, мы говорим об иных формах детской эксплуатации, а именно о детской проституции, попрошайничестве. За последние пять лет установлены 77 детей, которые использовались в занятиях проституцией, двое - для системного попрошайничества".

МВД проводило опрос граждан на своем сайте по данной теме. "Большинство выступило за ужесточение ответственности за преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. В том числе 85% респондентов признали актуальной в том числе химическую кастрацию педофилов-рецидивистов", - отметил правоохранитель.

По его мнению, противодействие преступлениям, связанным с сексуальным насилием в отношении детей, должно представлять собой многоуровневую государственную систему. "Соответственно, предложение МВД - задействовать в этом все возможные госорганы и общественные организации. Без гражданского общества успешное противодействие проблеме невозможно. В этой связи мы при участии всех заинтересованных выработали дорожную карту, которая представляет собой пошаговую стратегию, рассчитанную на несколько лет системного противодействия сексуальному и иным видам насилия в отношении детей", - сказал Геннадий Казакевич. Выработанные в МВД подходы включают превентивные меры, а также методы обучения и воспрепятствования проникновения преступников в сферы, связанные с детьми.-0-

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