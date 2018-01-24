24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД обращает внимание на рост случаев вымогательств при флирте в интернете, количество пострадавших увеличилось в 2,5 раза. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

По данным МВД, белорусы все чаще попадают в ловушки виртуальных вымогателей. К примеру, в 2016 году 41 человек оказался под угрозой того, что видеозапись виртинга с их участием станет достоянием сети. В 2017 году количество таких потерпевших увеличилось в 2,5 раза. При этом из всех заявителей 95% минчан. Однако статистика не отражает реальный масштаб проблемы. По мнению оперативников, тех, кому стыдно обращаться в милицию, в разы больше.

"Во всех случаях потерпевшими оказывались мужчины, которые за сохранность секрета переводили шантажистам через платежную систему от $20 до $50 в эквиваленте. В случае отказа друзья жертвы в соцсетях становились невольными зрителями пикантного видео", - рассказал начальник отдела "Р" 2-го управления главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк.

Схема действия вымогателей не новая, но в Беларуси она набрала обороты лишь в последнее время. Злоумышленники создают в соцсетях фейковые страницы и под видом привлекательных девушек знакомятся с потенциальными жертвами. Завязывается переписка, которая из общих тем плавно переходит в откровенные. В какой-то момент собеседница предлагает перейти на видеообщение. "Увлекаясь флиртом в Skype, жертва окончательно теряет концентрацию и не замечает некоторых деталей. К примеру, практически во всех случаях вымогатели не начинают разговор, а просят продолжить переписку, ссылаясь на неисправный микрофон. Более того, никто из потерпевших почему-то не обращает внимания на фантастическую способность собеседницы одновременно писать сообщения и, скажем, танцевать эротический танец перед камерой. Элементарная бдительность могла бы предостеречь от конфуза и потери денег", - отметил Василий Шупляк.

Оперативники предполагают, что по ту сторону монитора сидят не девушки. И жертва наблюдает с экрана не настоящую собеседницу, а чужое видео из интернета. Виртинг записывается, а затем начинается шантаж. "Сложность в раскрытии таких преступлений придает трансграничность интернета, что предполагает реальное нахождение преступника в любой точке мира. Вымогатели соблюдают полную конспирацию, начиная от создания за рубежом фальшивых страниц в соцсетях и заканчивая обналичиванием денег подставными лицами", - констатировал Василий Шупляк.

В прошлом году оперативникам удалось выйти на одного из таких злоумышленников. В отношении 17-летнего уроженца Гомельской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.208 УК (вымогательство). В ходе расследования нашлось восемь белорусов, которые за свои пристрастия в сети перевели подозреваемому деньги. В декабре 2017 года парня приговорили к полутора годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Сам осужденный признался, что на преступление его сподвиг рекламный баннер в интернете, в котором размещался подробный алгоритм обманных действий.

Правоохранители предупреждают, что для интернета не характерна анонимность, а любое действие и слово могут стать достоянием общественности. Поэтому нужно помнить, что любое действие вмиг может перестать быть тайной, которая ставит под угрозу репутацию и лишает денег.-0-