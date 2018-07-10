10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД опубликовало концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию. Она размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Концепция проекта закона "О противодействии домашнему насилию" уже согласована со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и направлена в Совет Министров. "В документе предложены меры профилактики и пресечения насилия не только в семье, но и со стороны бывших супругов или граждан, которые без заключения брака когда-либо вместе вели домашнее хозяйство. Концепция разработана на основании практики применения действующих нормативных правовых актов, проведенных научных исследований, а также наилучших методов противодействия домашнему насилию", - отметили в МВД.

В предлагаемом к разработке законе содержатся понятийный аппарат в сфере правового регулирования работы по противодействию домашнему насилию и принципы осуществления данной деятельности. "Среди них - поддержка семьи как фундаментального социального института общества и укрепление традиционных ценностей. Кроме того, в документе изложены возможные полномочия и порядок взаимодействия субъектов, отвечающих за противодействие домашнему насилию, а также специальные меры по оказанию помощи пострадавшим и способы превентивного воздействия в отношении бытовых агрессоров", - рассказали в ведомстве.-0-