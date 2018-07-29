29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД планирует организовать регистрацию иностранцев в ОВД через интернет с 2019 года, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ, информирует БЕЛТА.

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз. "Что касается процедуры регистрации иностранцев в ОВД, то они должны обратиться в уполномоченные органы в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных. Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси", - сказал Алексей Бегун.

За полтора года по пятидневному безвизовому режиму на территории Беларуси побывали 140 тыс. человек, из них около 1 тыс. обращались за продлением срока пребывания. "Существовал механизм продления срока пребывания. Иностранец мог обратиться в территориальное подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел с соответствующим заявлением, приложить документы", - констатировал начальник департамента.

На вопрос, сохранится ли эта процедура, если человек теперь захочет продлить срок пребывания, он ответил: "Мы подготовили механизм реализации положений соответствующего указа. Если у человека будут какие-то чрезвычайные обстоятельства или достаточные основания для продления срока пребывания, он может его продлить еще до 30 дней. Но это никак не отразится на тех, кто прибывает на территорию Беларуси для занятия трудовой, предпринимательской деятельностью, на постоянное жительство. Жители стран, с которыми действует визовый режим въезда, должны будет заблаговременно получить соответствующую визу".

Как сообщалось, для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-