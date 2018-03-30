30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД планирует в этом году полностью перейти на электронную регистрацию сообщений о правонарушениях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела оперативного управления - заместитель начальника управления оперативно-дежурной службы МВД Денис Шукис.

Как рассказал правоохранитель, сейчас параллельно используются два способа регистрации правонарушений - на бумаге и с помощью электронных карточек в автоматизированной системе (АС ОДС). "Дежурный на линии 102 принимает сообщение, заполняет электронную карточку и отправляет ее непосредственно исполнителю - в территориальные органы внутренних дел. Все это регистрируется в электронной единой книге АС ОДС. Но параллельно все сообщения дежурный еще записывает в единую бумажную книгу, - отметил Денис Шукис. - Сейчас новая техника уже позволяет обеспечить стабильную работу автоматизированной системы. Поэтому в этом году мы планируем отказаться от бумажных носителей, регистрация всех правонарушений будет только в электронном виде". Модернизация пройдет во всех оперативно-дежурных службах страны.

Электронные карточки регистрации правонарушений официально введены в эксплуатацию с сентября 2017 года, ранее их использовали в тестовом режиме. Полноценное внедрение автоматизированной системы позволит сократить время на обработку и передачу информации, а также обеспечит оперативность реагирования.

Всего в 2017 году оперативно-дежурные службы обеспечили реагирование на 1,5 млн сообщений. Из них более 580 тыс. поступило на спецлинию 102. Данная спецлиния работает в областных центрах и крупных городах Беларуси - например, в Бобруйске, Барановичах, Борисове или Солигорске. В остальных районах нагрузка не такая большая, поэтому линии 102 выведены в территориальные оперативно-дежурные службы.-0-