МВД подготовило концепцию законопроекта о предупреждении насилия в семье

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД завершило подготовку концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проработана примерная структура будущего закона и конкретные определения. "Документ получился объемным. В нем проанализированы существующая национальная законодательная база, все международные обязательства Беларуси и зарубежная практика. До июля мы должны согласовать концепцию со всеми заинтересованными ведомствами, а затем внести на рассмотрение в Совет Министров. Если все пройдет успешно, по плану в октябре документ попадет на доклад Президенту. Закон может быть принят в следующем году", - рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олег Каразей. Он отметил, что необходимо прилагать максимальные усилия, чтобы донести до каждого человека важность борьбы с насилием в семье, а также продолжать совершенствовать белорусское законодательство для повышения эффективности противодействия этому.

В Минске 17 мая подвели итоги национальной информационной кампании по формированию в обществе нетерпимости к насилию в семье "Не молчи! Останови насилие в семье!", которая стартовала 28 ноября прошлого года. Представитель МВД Олег Каразей является национальным координатором данного проекта.

Инициатива была организована Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и Министерством внутренних дел по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь" при поддержке правительства Великобритании. Чтобы обсудить достигнутые результаты и поблагодарить всех к этому причастных, во время визита в Беларусь региональный директор ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж встретилась с представителями государственных органов и общественных объединений, которые были задействованы в проведении информационной кампании.

Директор поздравила всех с успешным завершением кампании, которая внесла значимый вклад в противодействие домашнему насилию в Беларуси. "Замалчивание этой проблемы недопустимо, поэтому в рамках данной инициативы мы продвигали идею нулевой толерантности по отношению к гендерной и бытовой агрессии. Я бы хотела выразить особую признательность Министерству внутренних дел Беларуси за самое активное участие во всех этапах кампании. Также неоценима поддержка, которую инициатива получила от других партнеров: дипломатов, медийных персон, СМИ, частных компаний, государственных учреждений и неправительственных организаций", - сказала Аланна Армитаж.

Со словами благодарности к собравшимся также обратились постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций, представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, вице-консул посольства Великобритании в Беларуси Ли Стоун и другие.-0-