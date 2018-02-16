16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД предлагает выделить торговлю детьми в отдельный состав преступления. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.

"Понимая масштаб проблемы, Беларусь, как и другие страны, движется вперед в борьбе с торговлей детьми и сексуальными преступлениями в отношении них. Те новшества, которые хотим реализовать в ближайшее время и инициировали их внедрение на законодательном уровне, - это общемировые тенденции. В частности, мы вышли с предложением выведения отдельного состава преступления за торговлю детьми, так как в настоящее время это один из квалифицирующих признаков других составов преступлений. МВД подготовлен вариант статьи в Уголовный кодекс и обоснование наших пожеланий", - рассказал Дмитрий Цаюн.

Все еще на стадии согласования другие инициативы профильного министерства: предложения о введении уголовной ответственности за коллекционирование детской порнографии и подготовительные действия в интернете при общении с детьми для последующего вступления с ними в сексуальные отношения (онлайн-груминг). "Любое общение посторонних взрослых с несовершеннолетними во многих странах криминализировано. А если взрослый предлагает встретиться для интимных отношений, такой контакт криминализируется дополнительно. У нас есть опыт и оперативно-техническая база, которая позволяет выявить латентного педофила во время подготовительных действий, то есть до физического контакта. Но виртуальная переписка с несовершеннолетним на тему секса, обмен интимными фотографиями онлайн остаются вне правового поля, - отметил Дмитрий Цаюн. - Что касается хранения детской порнографии, то, исходя из практики, могу констатировать, что в основной своей массе любители таких видео в последующем также выходят на непосредственно физический контакт с несовершеннолетними. То есть ввод уголовной ответственности по двум этим позициям позволит предотвратить непосредственный сексуальный контакт преступника с несовершеннолетним".

Сегодня в Минске проходит международная конференция "Противодействие торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей: опыт Беларуси и зарубежных стран" с участием представителей Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, министерств образования и здравоохранения, иностранных дел Беларуси, а также международных и общественных организаций, экспертов из Эстонии, Молдовы, Украины.

Как отметил на конференции старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Виталий Кульбицкий, на сайте министерства проводится опрос среди населения по данной проблематике. Голосование еще не завершено, но предварительный анализ показал, что большинство выступает за ужесточение наказания за педофилию и прочие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за широкую просветительскую работу, специальные уроки для несовершеннолетних по разъяснению мер безопасности.

Мероприятие организовано МОО "Гендерные перспективы" по проекту международной технической помощи "Государственно-общественное партнерство по выполнению международных обязательств Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми и защиты прав женщин" при поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций Великобритании.-0-