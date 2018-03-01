1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД проведет торжественные мероприятия накануне Дня милиции. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Белорусская милиция 4 марта отмечает свой 101-й день рождения. В МВД запланирован ряд торжественных мероприятий. В пятницу, 2 марта, министр внутренних дел Игорь Шуневич встретится с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Гостям будут вручены памятные подарки и предоставлена возможность посетить основные мероприятия, приуроченные к праздничной дате.

Следующий день - 3 марта - начнется с возложения цветов к мемориальной доске памяти генерал-полковника Сергея Саввича Бельченко - первого послевоенного министра внутренних дел. На ул. Коммунистической в Минске состоится церемония возложения венков к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. В мероприятии примет участие руководство МВД, ветераны и члены семей погибших сотрудников. В храме Рождества Пресвятой Богородицы пройдет траурная лития. Продолжит программу торжественное собрание и праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

В территориальных органах внутренних дел в течение недели также запланированы встречи руководства с членами семей погибших сотрудников, активистами ветеранского движения, лучшими молодыми сотрудниками, в том числе курсантами - стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.-0-