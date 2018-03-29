МВД: в сфере киберпреступности будет расти доля преступлений против информбезопасности

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля преступлений против информационной безопасности среди общего количества киберпреступлений, по прогнозам МВД, будет увеличиваться. Об этом сегодня на конференции по вопросам информационной безопасности сообщил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин, передает корреспондент БЕЛТА.

За два месяца этого года зарегистрировано более 600 киберпреступлений - из них около 470 составили хищения, а более 150 - преступления в сфере информационной безопасности. В прошлом году за такой же период подобных противоправных деяний было около 350, из них более 250 хищений, а связанных с информационной безопасностью - 111. Всего в 2017 году в Беларуси зарегистрировано почти 3,1 тыс. киберпреступлений. Большинство из них - это хищения. Их по статистике прошлого года почти 75%, остальные связаны с информационной безопасностью.

Хищения происходят в первую очередь с подлинных банковских карт, во вторую - используются уже реквизиты карт и кардинг, скимминг и иные формы завладения реквизитами с последующим хищением денег со счетов граждан. "Доля преступлений в сфере информационной безопасности меньше, но, если рассматривать статистику с 2013-го по 2017 год, то их удельный вес увеличивается. Соответственно, в дальнейшем, по прогнозам нашего подразделения, доля совершенных против информационной безопасности преступлений будет расти. Киберпреступники свои векторы атак переносят с завладения денежными средствами к завладению информацией, которая тоже стоит определенных денег", - отметил Кирилл Вяткин.

Причина роста числа киберпреступлений - появление новых форм совершения противоправных деяний. "Одна из них - несанкционированный доступ к аккаунтам в соцсетях и раскручивание друзей на предоставление под различным предлогом либо реквизитов карты, либо ее фото, либо информации из смс, которая приходит от банка. Люди, ничего не подозревая, передают данные, а позже злоумышленники похищают их деньги", - пояснил представитель МВД.

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