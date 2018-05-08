МВД вынесло на общественное обсуждение проект изменений в закон "О дорожном движении"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

С проектом можно ознакомиться, а также высказать свои предложения и замечания на правовом форуме . "В связи с поступающими обращениями граждан ГАИ инициировала внесение изменений, предусматривающих прием практического квалификационного экзамена и предоставление права управления машинам с автоматической трансмиссией. Кандидаты в водители после прохождения соответствующей подготовки смогут сдать экзамен в ГАИ на таком автомобиле. Права в этом случае будут выдаваться с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответствующей категории только с автоматической трансмиссией. Сдавшие же экзамен на автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми машинами", - рассказали в ГАИ.

Также проектом изменений предусмотрено введение баллов за нарушения Правил дорожного движения. В 1 балл оценены нарушения, штраф за которые не превышает 3 базовых величин (1 БВ - Br24,5) или те, которые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения со штрафом до 5 базовых, 3 балла - до 10 базовых, 4 балла - если санкции статьи предусмотрен штраф свыше 10 базовых или лишение права управления. Штрафные баллы не начисляются за административные правонарушения, предусмотренные ч.6 и 8 ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства - в части номерных знаков), ст.18.20 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и ч.5 ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП. Набор 15 и более штрафных баллов влечет прекращение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

Госавтоинспекцией инициирован и вопрос о выдаче международных водительских удостоверений. "Необходимость выдачи таких удостоверений обусловлена определенными затруднениями, возникающими у белорусских граждан за границей. К примеру, в большинстве стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока без международного водительского удостоверения не получится взять в аренду автомобиль, а в некоторых государствах управление машиной с национальным водительским удостоверением может расцениваться как управление без прав. Аналогичные вопросы могут возникнуть и в ряде европейских стран, - отметили в ГАИ. - Международное водительское удостоверение представляет собой книжку формата A6 с необходимой информацией на различных языках помимо государственного, его планируют выдавать на основании национального удостоверения на три года. Следует отметить, что наличие такого удостоверения при управлении на территории Беларуси не потребуется и его выдача будет осуществляться исключительно на добровольной основе по заявлениям граждан, которые планируют поездки на автомобилях в определенные зарубежные страны".

Предлагается урегулировать вопрос и с допуском к управлению мотовездеходами. "Изменения обусловлены отсутствием порядка допуска к управлению подобным транспортом. Из-за этого нередко ими управляют люди без соответствующих навыков, а также не прошедшие медосвидетельствование, что в свою очередь создает угрозу безопасности дорожного движения. Учитывая возрастающее количество эксплуатируемых гражданами мотовездеходов, нововведение преследует цель должного урегулирования правоотношений, связанных с их использованием", - обратили внимание в ГАИ.

Для этого вводятся две категории колесных тракторов и самоходных машин - H и I. Право управления мотовездеходами будет предоставляться лицам, достигшим 17 лет, после сдачи квалификационных экзаменов, при этом прохождение подготовки перед этим не потребуется. Также правом управления мотовездеходами будут обладать лица, имеющие право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной хотя бы одной категории, за исключением категории АМ или подкатегории A1.-0-